В Севастополе звучала воздушная тревога, был дым, не ходил транспорт

В оккупированном Севастополе в четверг была объявлена воздушная тревога, в это время не ходит морской и наземный транспорт.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, ТАСС

Детали: В 17:08 Развожаев написал о воздушной тревоге в Севастополе.

Реклама:

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовано пройти в убежища.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что в городе на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт.

Позже Развожаев заявил, что в районе Инкерманского моста виден дым.

ВИДЕО ДНЯ

"Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - отметил он.

В 18:00 тревогу отменили.