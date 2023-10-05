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В Севастополе звучала воздушная тревога, был дым, не ходил транспорт

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 октября 2023, 17:34
В Севастополе звучала воздушная тревога, был дым, не ходил транспорт
Севастополь, иллюстративное фото Getty Images

В оккупированном Севастополе в четверг была объявлена воздушная тревога, в это время не ходит морской и наземный транспорт.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, ТАСС

Детали: В 17:08 Развожаев написал о воздушной тревоге в Севастополе.

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Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовано пройти в убежища.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что в городе на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт.

Позже Развожаев заявил, что в районе Инкерманского моста виден дым.

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"Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - отметил он.

В 18:00 тревогу отменили.

Темы: Севастопольвоздушная тревога
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