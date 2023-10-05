В Севастополе звучала воздушная тревога, был дым, не ходил транспорт
В оккупированном Севастополе в четверг была объявлена воздушная тревога, в это время не ходит морской и наземный транспорт.
Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, ТАСС
Детали: В 17:08 Развожаев написал о воздушной тревоге в Севастополе.
Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовано пройти в убежища.
В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что в городе на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт.
Позже Развожаев заявил, что в районе Инкерманского моста виден дым.
"Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - отметил он.
В 18:00 тревогу отменили.