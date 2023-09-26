Оккупанты отражали ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
Вторник, 26 сентября 2023, 02:34
Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, канал информационного центра автомобильных дорог окупантов, информирующий о ситуации на Крымском мосту
Детали: По словам Развожаева, военные отражают ракетную атаку. Силы ПВО россиян якобы сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек, но "работа продолжается".
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Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Впоследствии Розвожаев сообщил об отмене тревоги.
Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас он открыт.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.