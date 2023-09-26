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Оккупанты отражали ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 02:34
Оккупанты отражали ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
АЭРОПОРТ БЕЛЬБЕК НА КАРТЕ

Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе. 

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, канал информационного центра автомобильных дорог окупантов, информирующий о ситуации на Крымском мосту

Детали: По словам Развожаева, военные отражают ракетную атаку. Силы ПВО россиян якобы сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек, но "работа продолжается".

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Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Впоследствии Розвожаев сообщил об отмене тревоги.

Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас он открыт.

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Темы: КрымСевастопольракетный удар
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