Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты отражали ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 02:34
Оккупанты отражали ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
АЭРОПОРТ БЕЛЬБЕК НА КАРТЕ

Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе. 

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, канал информационного центра автомобильных дорог окупантов, информирующий о ситуации на Крымском мосту

Детали: По словам Развожаева, военные отражают ракетную атаку. Силы ПВО россиян якобы сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек, но "работа продолжается".

Реклама:

Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Впоследствии Розвожаев сообщил об отмене тревоги.

Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту, сейчас он открыт.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: КрымСевастопольракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW
В оккупированной части Донецкой области "власть" хочет ввести цензуру переписки и звонков
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: