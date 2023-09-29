Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов

Оккупационная власть Севастополя надеется, что Россия усилит работу противовоздушной обороны в оккупированному ею Крыму.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев в эфире телеканала "Россия-24" и у себя в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Прямая речь Развозжаева: "Мы в некоторой новой реальности живем, вторая неделя заканчивается после первого ракетного удара по Севморзаводу, ну и, конечно, наиболее тяжелое для города событие с точки зрения психологического восприятия – удар по штабу Черноморского флота, который в прошлую пятницу произошел…

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Понятно, что люди переживают, есть раздражение, есть злость к противнику, есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу. И точно такая работа будет сделана".

Детали: Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил, что "российское правительство Севастополя" переехало из здания на улице Ленина 2 "в какие-то подвалы", рассредоточившись.

Предыстория: