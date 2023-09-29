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Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов

Елена РощинаПятница, 29 сентября 2023, 16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
Михаил Развозжаев, скриншот из видео "Россия 24"

Оккупационная власть Севастополя надеется, что Россия усилит работу противовоздушной обороны в оккупированному ею Крыму. 

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев в эфире телеканала "Россия-24" и у себя в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Прямая речь Развозжаева: "Мы в некоторой новой реальности живем, вторая неделя заканчивается после первого ракетного удара по Севморзаводу, ну и, конечно, наиболее тяжелое для города событие с точки зрения психологического восприятия – удар по штабу Черноморского флота, который в прошлую пятницу произошел…

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Понятно, что люди переживают, есть раздражение, есть злость к противнику, есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу. И точно такая работа будет сделана". 

Детали: Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил, что "российское правительство Севастополя" переехало из здания на улице Ленина 2 "в какие-то подвалы", рассредоточившись.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 13 сентября украинские силы атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе (Севморзавод) в районе Килен-балки в Севатсополе, были серьезно повреждены два судна: большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". 
  • 20 сентября был удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового (Нахимовский район Севастополя).
  • 22 сентября в оккупированном Севастополе снова раздавались взрывы. Глава оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Спутниковые снимки и видео свидетельствуют, что было несколько попаданий.
  • Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе уничтожены 34 офицера, среди них якобы и командующий ЧФ РФ, хотя в России опровергают это.
  • Из-за повреждений оккупантам пришлось демонтировать здание штаба ЧФ РФ в Севастополе путем "контролируемого подрыва".

Темы: КрымСевастопольПВОвойна
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