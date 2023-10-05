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Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 18:41
Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов
Владимир Путин. фото getty images

Российский президент Владимир Путин заявил, что ядерный удар по России абсолютно неприемлем для кого-либо, ведь шансов на выживание у них не останется.

Источник: Путин на "Валдае", слова которого передают российские СМИ

Детали: Путин напомнил, что у российской военной доктрины две причины для возможного применения ядерного оружия: "удар относительно нас, угроза существования России".

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Снижать порог применения в доктрине Путин не видит необходимости: "не надо, а зачем".

В то же время сегодня российский президент не видит ситуации, где что-то угрожало бы существованию РФ.

Темы: ПутинРосcияядерное оружие
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