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Путин ждет, когда Запад перестанет поддерживать Украину

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 17:57
Путин ждет, когда Запад перестанет поддерживать Украину
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ждет прекращения поддержки Западом Украины.

Источник: Путин на "Валдае", слова которого передают российские СМИ

Детали: На вопрос о поддержке Западом Киева он ответил: "Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла".

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По словам Путина, в США якобы произошла "заминка" с поддержкой Украины из-за проблем с бюджетом, но он уверен, что в конечном итоге деньги найдут, "напечатают еще".

А Европа, по мнению диктатора, помогает Украине только за счет "дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан".

Что предшествовало: 2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка Штатов не пошатнулась.

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Темы: ПутинУкраинаЗападвойна
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