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В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
Фото иллюстративное, Сирия после бомбардировки, Shutterstock

Более 100 человек погибли в результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии. 

Источник: The Guardian

Детали: Беспилотники начали бомбить это место несколько минут после того, как министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас уехал оттуда, оставив выпускную церемонию.

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По информации издания, это была одна из самых кровавых атак на объекты сирийской армии и беспрецедентная с использованием ударных беспилотников в стране, которая пережила 12 лет гражданской войны.

Сообщается, что среди пострадавших и погибших есть как военные, так и гражданские. 

Пока ни одна организация не взяла ответственность за свои действия, однако Минобороны страны пообещало ответить "в полную силу".

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Темы: беспилотникиСирия
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