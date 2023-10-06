В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек

Более 100 человек погибли в результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии.

Источник: The Guardian

Детали: Беспилотники начали бомбить это место несколько минут после того, как министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас уехал оттуда, оставив выпускную церемонию.

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По информации издания, это была одна из самых кровавых атак на объекты сирийской армии и беспрецедентная с использованием ударных беспилотников в стране, которая пережила 12 лет гражданской войны.

Сообщается, что среди пострадавших и погибших есть как военные, так и гражданские.

Пока ни одна организация не взяла ответственность за свои действия, однако Минобороны страны пообещало ответить "в полную силу".