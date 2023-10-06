Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей

Понад 100 людей загинуло внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Безпілотники почали бомбити це місце кілька хвилин після того, як міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас поїхав звідти, залишивши випускну церемонію.

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За інформацією видання, це була одна з найкривавіших атак на об’єкти сирійської армії та безпрецедентна з використанням ударних безпілотників у країні, яка пережила 12 років громадянської війни.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні. Наразі жодна організація не взяла відповідальність за свої дії, однак Міноборони країни пообіцяло відповісти "у повну силу".