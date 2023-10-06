Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
Фото ілюстраційне, Сирія після бомбардування, Shutterstock

Понад 100 людей загинуло внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії. 

Джерело: The Guardian

Деталі: Безпілотники почали бомбити це місце кілька хвилин після того, як міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас поїхав звідти, залишивши випускну церемонію.

Реклама:

За інформацією видання, це була одна з найкривавіших атак на об’єкти сирійської армії та безпрецедентна з використанням ударних безпілотників у країні, яка пережила 12 років громадянської війни.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні. Наразі жодна організація не взяла відповідальність за свої дії, однак Міноборони країни пообіцяло відповісти "у повну силу".

Теми: безпілотникиСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
безпілотники
Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
СБУ "оновила" графіки відключень у Курській області дронами – джерело
Ворог вночі влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
13:00
Окупанти поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: