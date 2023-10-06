Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
Фото ілюстраційне, Сирія після бомбардування, Shutterstock

Понад 100 людей загинуло внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії. 

Джерело: The Guardian

Деталі: Безпілотники почали бомбити це місце кілька хвилин після того, як міністр оборони Сирії Алі Махмуд Аббас поїхав звідти, залишивши випускну церемонію.

Реклама:

За інформацією видання, це була одна з найкривавіших атак на об’єкти сирійської армії та безпрецедентна з використанням ударних безпілотників у країні, яка пережила 12 років громадянської війни.

Повідомляється, що серед постраждалих і загиблих є як військові, так і цивільні. Наразі жодна організація не взяла відповідальність за свої дії, однак Міноборони країни пообіцяло відповісти "у повну силу".

Теми: безпілотникиСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
безпілотники
Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
СБУ "оновила" графіки відключень у Курській області дронами – джерело
Ворог вночі влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: