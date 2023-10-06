Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
Пятница, 6 октября 2023, 00:00
Над Белгородом и Белгородским районом России система противовоздушной обороны якобы сбила шесть беспилотников.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Детали: Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
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В то же время, в местных Телеграмм-каналах появились фотографии автомобиля, поврежденного якобы из-за падения обломков беспилотника.
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