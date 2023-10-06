Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти

Над Белгородом и Белгородским районом России система противовоздушной обороны якобы сбила шесть беспилотников.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Он отметил, что по предварительным данным пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Реклама:

В то же время, в местных Телеграмм-каналах появились фотографии автомобиля, поврежденного якобы из-за падения обломков беспилотника.