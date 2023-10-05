СБУ "обновила" графики отключений в Курской области дронами – источник

По данным источников, атака дронов Службы безопасности Украины оставила без электроэнергии военные объекты врага в Курской области РФ.

Источник: собеседник УП в спецслужбе

Детали: Военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области.

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Прямая речь: "Как следствие - российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток.

Это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ. Предыдущий был 29, а до этого - 26 сентября. Тогда также поразили электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В целом, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру".

фото, предоставленное УП источником

Что предшествовало: В ночь на 5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в этой области РФ. Чиновник сообщил, что есть отключение электроснабжения.