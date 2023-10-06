В Черкасской области были слышны взрывы
Пятница, 6 октября 2023, 01:49
В ночь на 6 октября в Черкасской области были слышны звуки взрывов.
Источник: "Суспільне", председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram
Детали: В Воздушных силах заявили об угрозе ударных дронов в Черкассах. В регионе продолжается воздушная тревога.
Реклама:
Табурец сообщил, что в области повышенная опасность и угроза применения врагом ударных БпЛА.
Напомним, в ночь на 6 октября произошла очередная атака россиян ударными дронами "Шахед". Оккупанты запустили четыре группы беспилотников в разные направления.