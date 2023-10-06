На Черкащині було чути вибухи
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 01:49
У ніч на 6 жовтня у Черкаській області було чути звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне", голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у Telegram
Деталі: У Повітряних силах заявили про загрозу ударних дронів в Черкасах. У регіоні триває повітряна тривога.
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Табурець повідомив, що в області підвищена небезпека і загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня трапилася чергова атака росіян ударними дронами "Шахед". Окупанти запустили чотири групи безпілотників у різні напрямки.