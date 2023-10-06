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В двух областях тревога из-за активности вражеской тактической авиации – ВС

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 03:53
В двух областях тревога из-за активности вражеской тактической авиации – ВС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога, связанная с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Воздушная тревога в Харьковской и Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы".

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Напомним, в ночь на 6 октября произошла очередная атака россиян ударными дронами "Шахед". Оккупанты запустили четыре группы беспилотников в разные направления.

Темы: Харьковская областьДонецкая областьвоздушная тревога
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