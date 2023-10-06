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У двох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації – ПС

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 03:53
У двох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації – ПС
Фото ілюстраційне, GETTY IMAGES

У Харківській та Донецькій областях оголошена повітряна тривога, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Повітряна тривога в Харківській та Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону".

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Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня трапилася чергова атака росіян ударними дронами "Шахед". Окупанти запустили чотири групи безпілотників у різні напрямки.

Теми: Харківська областьДонецька областьповітряна тривога
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