У двох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації – ПС
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 03:53
У Харківській та Донецькій областях оголошена повітряна тривога, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Повітряна тривога в Харківській та Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону".
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Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня трапилася чергова атака росіян ударними дронами "Шахед". Окупанти запустили чотири групи безпілотників у різні напрямки.