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"РФ надо как можно быстрее остановить" – в МИД Польши осудили удар по Грозе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 21:25
РФ надо как можно быстрее остановить – в МИД Польши осудили удар по Грозе
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото из его "Х"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после российского удара по селу Гроза в Харьковской области, где погиб 51 человек, призвал остановить РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Рау в соцсети X

Детали: "Россию надо как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности за все свои варварские действия", – отметил Рау.

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"Отдаю дань уважения погибшим и сочувствую их семьям", – резюмировал министр иностранных дел Польши.

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения. Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.

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Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.

Темы: Польшаракетный ударРосcиявойна
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