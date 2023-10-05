Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"РФ надо как можно быстрее остановить" – в МИД Польши осудили удар по Грозе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 21:25
РФ надо как можно быстрее остановить – в МИД Польши осудили удар по Грозе
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото из его "Х"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после российского удара по селу Гроза в Харьковской области, где погиб 51 человек, призвал остановить РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Рау в соцсети X

Детали: "Россию надо как можно быстрее остановить и привлечь к ответственности за все свои варварские действия", – отметил Рау.

Реклама:

"Отдаю дань уважения погибшим и сочувствую их семьям", – резюмировал министр иностранных дел Польши.

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения. Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар уже осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.

Темы: Польшаракетный ударРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе: ликвидировали высокопоставленного офицера

Украина получила на "Рамштайне" помощи на $500 млн – Умеров

СМИ: Зеленский хочет посетить Израиль

Все новости...
Польша
Жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО сейчас на паузе - торгпред
В Украине запускают новый международный поезд из Львова: маршрут не действовал 18 лет
Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: видео свидетельствует, что были пытки со стороны полиции
Последние новости
11:48
Буданов: Нас снова ждет битва за электроэнергию
11:46
В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией
11:46
В NASA исследовали астероид Бенну: его поверхность богата углеродом и водой
11:45
В Израиль прилетел Блинкен
11:44
фотоРоссияне утром попали в детскую больницу в Херсоне
11:33
ГБР "кошмарит" оборонпром на основании выводов Госаудитслужбы - производитель машин для разминирования
11:30
фото Зеленский заявил, что ВСУ держат позиции в Авдеевке
11:28
видеоНа Сумщину ночью прорывалась российская ДРГ: ее встретили огнем
11:12
Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи
11:11
Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов в США
Все новости...
Реклама: