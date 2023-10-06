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Иск Армении против Азербайджана: Суд ООН назначил дату слушания

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 16:32

Международный суд ООН проведет 12 октября 2023 года слушания по иску Армении против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где Ереван обвинил Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение суда

Детали: Слушания, которые состоятся во Дворце мира в Гааге, посвящены запросу Армении о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха.

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Среди прочего, от Баку требуют вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, способствовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, не разрушать любого памятника геноцида армян 1915 года, и признать документы, которые выдавала власть непризнанного Нагорного Карабаха".

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции так называемых нагорно-карабахских сил.

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По состоянию на 2 октября свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе

Темы: АрменияАзербайджан
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