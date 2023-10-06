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Позов Вірменії проти Азербайджану: Суд ООН призначив дату слухання

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 16:32

Міжнародний суд ООН проведе 12 жовтня 2023 року слухання за позовом Вірменії проти Азербайджану на основі Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, де Єреван звинуватив Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення суду

Деталі: Слухання, які відбудуться у Палаці миру в Гаазі, присвячені запиту Вірменії про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

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Серед іншого, від Баку вимагають вивести увесь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху", не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного Нагірного Карабаху.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Цьому передувала одноденна операція Азербайджану, що призвела до капітуляції так званих нагірнокарабаських сил.

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Станом на 2 жовтня свої домівки були змушені залишити понад 100 тисяч населення Нагірного Карабаху з-поміж 120 тисяч, як його оцінювали до бойових дій минулого тижня.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: ВірменіяАзербайджан
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