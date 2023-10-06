Кадыров присвоил 15-летнему сыну звание "герой Чечни"

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил 15-летнему сыну Адаму "герой Чеченской республики".

Источник: правая рука Кадырова, депутат Государственной думы Адам Делимханов в Telegram, "Радио Свобода"

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Прямая речь: "Я с большим удовольствием поздравляю моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА … Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской республики - Герой Чеченской республики".

Детали: Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", а также отметил его успехи в смешанных единоборствах и стрельбе.

Он опубликовал свое фото с младшим Кадыровым на фоне Путина.

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фото: телеграм-канал делимханова

Как сообщает "Радио Свобода", "герой Чеченской республики" - высшая награда Чечни. Указы о ее присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула "герой Чечни" стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.

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