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Кадиров присвоїв 15-річному сину звання "герой Чечні"

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:04
Кадиров присвоїв 15-річному сину звання герой Чечні
адам і рамзан кадирови, фото: Інстаграм

Глава Чечні Рамзан Кадиров присвоїв 15-річному синові Адаму "герой Чеченської республіки".

Джерело: права рука Кадирова, депутат Державної думи Адам Делімханов у Telegram, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я з великим задоволенням вітаю мого ДОРОГОГО ПЛЕМІННИКА ... Адама Рамзановича Кадирова з присвоєнням вищого звання Чеченської республіки - Герой Чеченської республіки".

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Деталі: Делімханов назвав Адама Кадирова "прикладом винятково грамотної, всебічно освіченої і цілеспрямованої молодої людини", а також відзначив його успіхи в змішаних єдиноборствах і стрільбі.

Він опублікував своє фото з молодшим Кадировим на тлі Путіна.

 
фото: телеграм-канал делімханова

Як повідомляє "Радіо Свобода", "герой Чеченської республіки" - найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Таким чином, Рамзан Кадиров сам нагородив неповнолітнього сина геройським званням. Першим носієм титулу "герой Чечні" став сам Рамзан Кадиров, підписавши указ про нагородження самого себе.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Раніше бурхливу реакцію в ЗМІ та соцмережах викликало відео, на якому Адам Кадиров у грозненському СІЗО б'є підслідного, 19-річного уродженця України Микиту Журавля, якого заарештували за спалення Корану.
  • Рамзан Кадиров заявив, що пишається вчинком сина.

Теми: Кадиров
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