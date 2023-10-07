Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили 8 обстрелов приграничья Сумской области, били из минометов и сбрасывали ВОГ с БпЛА.

Источник: военная администрация Сумской обасти

Детали: Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады.

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По Краснопольской громаде россияне били из минометов, 22 взрыва.

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел, 6 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА, 2 взрыва.

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В Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 19 взрывов.

Белопольская громада: враг ударил из минометов, 2 взрыва.