Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который "летел на Москву"

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 05:28
Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который летел на Москву
БпЛА, иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

В Подмосковье российская ПВО якобы сбила беспилотник, который летел на Москву, аэропорты столицы РФ приостанавливали работу.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, ТАСС

Прямая речь Собянина: "Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

Реклама:

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет".

Детали: По сообщению ТАСС аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" приостанавливали работу. Было задержано 11 рейсов и отменено 2.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Войска ЦАХАЛа скоро увидят Газу изнутри − Израиль

Переломный момент в истории – Байден в обращении объяснил, зачем отдавать миллиарды на войны

Байден: ХАМАС и Путин имеют общую цель "уничтожить соседнюю демократию"

Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля - обращение

Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами

Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена

Все новости...
Росcия
Посол: Россия отменит ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний
Из США высылают двух российских дипломатов
Санду заявила, что вагнеровцы хотели устроить в Молдове переворот
Последние новости
10:05
РепортажБаба Надя из Мигалок. УП нашла женщину-легенду с Киевщины, которая послала оккупантов вслед за российским кораблем
10:01
До конца года в Украине планируют оборудовать еще 2,9 тысяч "железных" укрытий: будет приложение с картой
09:58
Удар по аэродрому в Бердянске снизит возможности России на фронте – разведка Британии
09:44
СМИ: США вернут Израилю две системы "Железный купол"
09:40
Университеты США теряют миллионы долларов: доноры прекращают финансирование из-за позиции по ХАМАСу
09:35
ХАМАС, вероятно, использовал оружие Северной Кореи для нападения на Израиль – СМИ
09:31
Войска ЦАХАЛа скоро увидят Газу изнутри − Израиль
09:25
Россияне ударили по Бериславу – есть погибший, в Херсоне и Константиновке – разрушения
08:56
Байден: Террористы и тираны не должны победить, я отказываюсь допустить это
08:32
Украина получила от Хорватии вертолеты Ми-8
Все новости...
Реклама: