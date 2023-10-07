Российские власти заявили о сбитом БпЛА, который "летел на Москву"
Суббота, 7 октября 2023, 05:28
В Подмосковье российская ПВО якобы сбила беспилотник, который летел на Москву, аэропорты столицы РФ приостанавливали работу.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, ТАСС
Прямая речь Собянина: "Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
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На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет".
Детали: По сообщению ТАСС аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" приостанавливали работу. Было задержано 11 рейсов и отменено 2.