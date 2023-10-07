Російська влада заявила про збитий БпЛА, який "летів на Москву"
Субота, 7 жовтня 2023, 05:28
У Підмосков’ї російська ППО нібито збила безпілотник, який летів на Москву, аеропорти столиці РФ призупиняли роботу.
Джерело: мер Москви Сергій Собянін, ТАСС
Пряма мова Собяніна: "Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.
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На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає".
Деталі: За повідомленням ТАСС аеропорти "Внуково" і "Шереметьєво" призупиняли роботу. Було затримано 11 рейсів і скасовано 2.