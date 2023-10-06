Из США высылают двух российских дипломатов
Соединенные Штаты высылают двух сотрудников российского посольства. Это произошло после того, как РФ приняла аналогичное решение в прошлом месяце.
Источник: представитель Государственного департамента США в комментарии "Европейской правде"
Детали: "В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США, в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", – отметил спикер.
Он подчеркнул, что Госдеп США "не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов".
"Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", – добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним:
- В сентябре МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.
- Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.
- ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".
- В феврале этого года Министерство иностранных дел России направило посольству США в Москве ноту с требованием "прекратить вмешательство во внутренние дела", в которой угрожало выслать американских дипломатов, подозреваемых в "подрывной деятельности".