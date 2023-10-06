Из США высылают двух российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают двух сотрудников российского посольства. Это произошло после того, как РФ приняла аналогичное решение в прошлом месяце.

Источник: представитель Государственного департамента США в комментарии "Европейской правде"

Детали: "В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США, в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", – отметил спикер.

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Он подчеркнул, что Госдеп США "не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов".

"Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

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