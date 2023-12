Нападение на Израиль: уже 40 погибших, ЦАХАЛ атакует в ответ

Из-за беспрецедентной атаки боевиков ХАМАС в Израиле уже по меньшей мере 40 погибших, сотни раненых, много вооруженных людей атакуют дома на юге страны.

Источник: The Times of Israel

Детали: ХАМАС уже более 8 часов обстреливает Израиль.

Министерство здравоохранения страны сообщает, что 545 человек были госпитализированы с начала массовой атаки ХАМАС.

Тем временем армия обороны Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАС в секторе Газа, а также по другим целям.

IDF says it struck 17 military compounds and four headquarters belonging to Hamas in the Gaza Strip, among other targets.

Также они нанесли ряд ударов с беспилотников по нескольким боевикам ХАМАС.

ХАМАС публикует кадры, на которых видно, как его члены захватывают израильских солдат и гражданских.

Another abandoned Merkava tank and many ambushed cars and killed civilians on the road near Ashkelon



Another abandoned Merkava tank and many ambushed cars and killed civilians on the road near Ashkelon

Они также сняли, как сбрасывают бомбу с беспилотника на военную санитарную машину, ранив израильских военных.

Hamas publishes a video showing it dropping a bomb from a drone on a military ambulance near the Gaza border, wounding troops.

Также в сети появились видео с убитыми гражданскими посреди дороги, где боевики устроили засаду.

Также телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как бульдозер прорывает пограничный забор между Израилем и сектором Газа.

חמאס ממשיך לדווח על עוד חטופים ישראלים, תיעוד: טרקטור עזתי פורץ את הגבול באין מפריע

Тем временем премьер Биньямин Нетаньяху снова обратился к людям и просит сохранять спокойствие, а также объединиться всем ради победы.

Иран, в свою очередь, заявил о поддержке ХАМАС.

Школы и детские сады в воскресенье 8 октября будут закрыты по всей стране.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.