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ЕС назвал атаку ХАМАС против Израиля "терроризмом в самой отвратительной форме"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 7 октября 2023, 13:49
ЕС назвал атаку ХАМАС против Израиля терроризмом в самой отвратительной форме
фото: getty

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме.

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"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений" – говорится в ее заявлении в Twitter (X).

"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшие террор и насилие против невинных граждан.  Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент" – написал в свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС.  Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.

ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.

Напомним: Из сектора Газы по Израилю боевиками ХАМАС в субботу утром были массированно запущены ракеты, в городах начались пожары.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Темы: ЕСИзраиль
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