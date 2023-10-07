Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 миллиона гривен

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 18:46
На Сумщине целительница выманила у женщины почти 2 миллиона гривен
задержание "целительницы", фото полиции Сумщины

Полицейские Сумщины разоблачили "гадалку" и "целительницу", которая обманула женщину на 1,9 млн гривен, ей назначили арест с возможностью залога.

Источник: полиция Сумщины

Дословно: "27-летняя женщина, с целью незаконного обогащения, в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница разместила фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

Реклама:

Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья. Подозреваемая, понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен".

Детали: Задержали злоумышленницу сотрудники уголовного розыска и следователи при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.

Темы: Сумская областьмошенничествополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Соратник Трампа больше не является кандидатом на должность спикера Палаты представителей

ХАМАС освободил двух американских заложниц

Как в ЄС: правительство изменило правила дорожного движения

Оккупанты пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбито 20 атак – Генштаб

Правительство отменило перепись населения

Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область из минометов, сбрасывали ВОГ
В Сумской области погиб ребенок, который нашел взрывчатку во дворе
Россияне обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
Последние новости
22:34
СМИ: США и Европа просят Израиль отложить операцию в Газе для освобождения заложников
22:14
В Беларуси планируют раздавать повестки по СМС
21:51
Министр юстиции Бельгии уходит в отставку из-за теракта в Брюсселе
21:39
Соратник Трампа больше не является кандидатом на должность спикера Палаты представителей
21:25
Экономические новости 20 октября: Украина перешла на европейские правила импорта электроэнергии, треть гуманитарки "исчезла"
21:09
ХАМАС освободил двух американских заложниц
21:05
НБУ обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе
21:04
РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
21:00
Аэропорт "Борисполь" возобновит работу через месяц после окончания войны
20:55
Тысячи айтишников в США финансировали создание баллистических ракет в Северной Корее - АР
Все новости...
Реклама: