На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 миллиона гривен

Полицейские Сумщины разоблачили "гадалку" и "целительницу", которая обманула женщину на 1,9 млн гривен, ей назначили арест с возможностью залога.

Источник: полиция Сумщины

Дословно: "27-летняя женщина, с целью незаконного обогащения, в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница разместила фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

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Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья. Подозреваемая, понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен".

Детали: Задержали злоумышленницу сотрудники уголовного розыска и следователи при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.