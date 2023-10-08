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Алиев предлагает Грузии быть посредником между Азербайджаном и Арменией

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 16:17
Алиев предлагает Грузии быть посредником между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев, фото Contributor/Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию высказал мнение, что эта страна могла бы стать посредником для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Источник: Алиев в Тбилиси на пресс-конференции с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское информагентство АЗЕРТАДЖ

Детали: Алиев напомнил о том, что Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность после операции против непризнанного Нагорного Карабаха.

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"Теперь мы должны активно работать над подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Если мы достигнем в этом успеха, и я на это надеюсь, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация", – отметил он.

Лидер Азербайджана сказал, что приветствует посреднические усилия различных сторон для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном, "если они не односторонние и не предвзятые".

Прямая речь: "Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этом отношении с учетом как исторических отношений, так и географического фактора, точно должна была бы быть Грузия... Думаю, этого же подхода мы должны ожидать от Армении".

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Предыстория:

  • В сентябре Азербайджан восстановил контроль над сепаратистским регионом Нагорного Карабаха во время 24-часовой военной операции, которая спровоцировала бегство большинства из 120 тысяч этнических армян этой территории в Армению.
  • Европейские лидеры, которые играют все большую роль в урегулировании ситуации на Кавказе, надеялись провести в Испании первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.
  • Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.

Темы: АзербайджанАрменияГрузия
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