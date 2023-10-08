Алієв пропонує Грузії бути посередником між Азербайджаном і Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час візиту до Грузії висловив думку, що ця країна могла б стати посередником для укладання мирної угоди між Баку та Єреваном.

Джерело: Алієв у Тбілісі на пресконференції з грузинським прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське інформагентство АЗЕРТАДЖ

Деталі: Алієв нагадав про те, що Азербайджану вдалось відновити свою територіальну цілісність після операції проти невизнаного Нагірного Карабаху.

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"Тепер ми повинні активно працювати над підписанням мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Якщо ми досягнемо в цьому успіху, і я на це сподіваюсь, то на Південному Кавказі виникне абсолютно нова політична ситуація", – зазначив він.

Лідер Азербайджану сказав, що вітає посередницькі зусилля різних сторін для досягнення мирної угоди між Баку та Єреваном, "якщо вони не односторонні й не упереджені".

Пряма мова: "Але, на мій погляд, найправильнішим вибором у цьому відношенні з урахуванням як історичних відносин, так і географічного фактора, точно мала б бути Грузія… Гадаю, цього ж підходу ми маємо очікувати від Вірменії".

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