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На Говерле погиб турист, еще одного спасли

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 19:12
На Говерле погиб турист, еще одного спасли
фото ГСЧС

На горе Говерла в Карпатах погиб турист, еще одного удалось спасти.

Источник: главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

все фото ГСЧС
все фото ГСЧС

Детали: 8 октября в 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска двух туристов по зеленому маршруту с горы Говерла они заблудились и нуждаются в помощи спасателей.

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Дословно: "В 14:20 один из заблудившихся туристов на г. Говерла был найден между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопроводили до базы Заросляк.

Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден второй турист (без признаков жизни), спасателями проводились реанимационные мероприятия, однако безуспешно.

 

Спасатели тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали работникам полиции".

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Темы: Ивано-Франковская областьГСЧСтуризм
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