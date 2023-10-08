На Говерле погиб турист, еще одного спасли

На горе Говерла в Карпатах погиб турист, еще одного удалось спасти.

Источник: главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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Детали: 8 октября в 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска двух туристов по зеленому маршруту с горы Говерла они заблудились и нуждаются в помощи спасателей.

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Дословно: "В 14:20 один из заблудившихся туристов на г. Говерла был найден между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопроводили до базы Заросляк.

Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден второй турист (без признаков жизни), спасателями проводились реанимационные мероприятия, однако безуспешно.

Спасатели тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали работникам полиции".