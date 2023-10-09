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В Израиле погибли по меньшей мере четверо американцев – CNN

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 04:27
В Израиле погибли по меньшей мере четверо американцев – CNN
КИБУЦ РЕИМ В ИЗРАИЛЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, GOOGLE MAPS

Четверо американцев погибли во время терактов в Израиле и ожидается, что количество погибших возрастет. 

Источник: CNN со ссылкой на анонимного собеседника, который был на брифинге ключевых комитетов Палаты представителей в воскресенье вечером

Детали: Члены Конгресса сообщили, что четверо американцев были убиты в результате нападений в Израиле вблизи границы с Газой.

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Ожидается, что количество погибших американских граждан возрастет.

Напомним, на месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, который был атакован террористами ХАМАС в субботу, обнаружено более 250 тел погибших.

Темы: ИзраильСША
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