В Ізраїлі загинуло  щонайменше четверо американців – CNN

КІБУЦ РЕЇМ В ІЗРАЇЛІ, ДЕ ПРОХОДИВ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ, GOOGLE MAPS

Четверо американців загинуло під час терактів в Ізраїлі та очікується, що кількість загиблих зросте.

Джерело: CNN з посиланням на анонімного співрозмовника, який був на брифінгу ключових комітетів Палати представників у неділю ввечері

Деталі: Члени Конгресу повідомили, що четверо американців були вбиті в результаті нападів в Ізраїлі поблизу кордону з Газою.

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Очікується, що кількість загиблих американських громадян зросте.

Нагадаємо, на місці проведення музичного фестивалю на півдні Ізраїлю, який був атакований терористами ХАМАС у суботу, виявлено понад 250 тіл загиблих.