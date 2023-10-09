В Ізраїлі загинуло щонайменше четверо американців – CNN
Понеділок, 9 жовтня 2023, 04:27
Четверо американців загинуло під час терактів в Ізраїлі та очікується, що кількість загиблих зросте.
Джерело: CNN з посиланням на анонімного співрозмовника, який був на брифінгу ключових комітетів Палати представників у неділю ввечері
Деталі: Члени Конгресу повідомили, що четверо американців були вбиті в результаті нападів в Ізраїлі поблизу кордону з Газою.
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Очікується, що кількість загиблих американських громадян зросте.
Нагадаємо, на місці проведення музичного фестивалю на півдні Ізраїлю, який був атакований терористами ХАМАС у суботу, виявлено понад 250 тіл загиблих.