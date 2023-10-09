ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал 500 объектов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в понедельник, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
Источник: CNN, The Times of Israel, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram
Дословно CNN: "Видео и изображения в социальных сетях показывают мечети и жилые дома в Газе, сравненные с землей, количество погибших на этой территории в понедельник возросло до по меньшей мере 436 человек.
Армия обороны Израиля заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
Министерство внутренних дел Палестины заявило, что большинство целей были "башнями, жилыми домами, гражданскими и служебными объектами, а также многими мечетями"".
Детали: ЦАХАЛ отмечает, что наносил удары по двум оперативным объектам ХАМАСа в мечети в Газе, а также по семи командным центрам ХАМАСа, командному центру Исламского джихада, а также по многочисленным многоэтажным домам, в том числе по дому секретаря ХАМАСа Рухи Маштаа.
ХАМАС отрицает, что здания, по которым были нанесены удары, использовались боевиками группировки, заявляя, что жилые дома обстреляли без предупреждения.
Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин опубликовал в Telegram фото и видео якобы пораженных объектов.
Ближневосточное агентство ООН по помощи беженцам и организации работ сообщает, что около 74 000 человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в школах.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Издание писало, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
- Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.