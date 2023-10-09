Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал 500 объектов ХАМАС

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 11:52
ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал 500 объектов ХАМАС
Скриншот из видео из Telegram Игаля Левина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в понедельник, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Источник: CNN, The Times of Israel, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram

Дословно CNN: "Видео и изображения в социальных сетях показывают мечети и жилые дома в Газе, сравненные с землей, количество погибших на этой территории в понедельник возросло до по меньшей мере 436 человек.

Реклама:

Армия обороны Израиля заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Министерство внутренних дел Палестины заявило, что большинство целей были "башнями, жилыми домами, гражданскими и служебными объектами, а также многими мечетями"".

Детали: ЦАХАЛ отмечает, что наносил удары по двум оперативным объектам ХАМАСа в мечети в Газе, а также по семи командным центрам ХАМАСа, командному центру Исламского джихада, а также по многочисленным многоэтажным домам, в том числе по дому секретаря ХАМАСа Рухи Маштаа.

ВИДЕО ДНЯ

ХАМАС отрицает, что здания, по которым были нанесены удары, использовались боевиками группировки, заявляя, что жилые дома обстреляли без предупреждения.

Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин опубликовал в Telegram фото и видео якобы пораженных объектов.

Ближневосточное агентство ООН по помощи беженцам и организации работ сообщает, что около 74 000 человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в школах.

Предыстория:

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Израиль
На учете посольства Украины в Израиле есть 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки на выезд
ХАМАС два года вводил Израиль в заблуждение, чтобы напасть, а Египет предупреждал – СМИ
Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы – ЦАХАЛ
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: