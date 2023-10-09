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ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал 500 объектов ХАМАС

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 11:52
ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал 500 объектов ХАМАС
Скриншот из видео из Telegram Игаля Левина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в понедельник, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Источник: CNN, The Times of Israel, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram

Дословно CNN: "Видео и изображения в социальных сетях показывают мечети и жилые дома в Газе, сравненные с землей, количество погибших на этой территории в понедельник возросло до по меньшей мере 436 человек.

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Армия обороны Израиля заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Министерство внутренних дел Палестины заявило, что большинство целей были "башнями, жилыми домами, гражданскими и служебными объектами, а также многими мечетями"".

Детали: ЦАХАЛ отмечает, что наносил удары по двум оперативным объектам ХАМАСа в мечети в Газе, а также по семи командным центрам ХАМАСа, командному центру Исламского джихада, а также по многочисленным многоэтажным домам, в том числе по дому секретаря ХАМАСа Рухи Маштаа.

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ХАМАС отрицает, что здания, по которым были нанесены удары, использовались боевиками группировки, заявляя, что жилые дома обстреляли без предупреждения.

Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин опубликовал в Telegram фото и видео якобы пораженных объектов.

Ближневосточное агентство ООН по помощи беженцам и организации работ сообщает, что около 74 000 человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в школах.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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