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Ответ на теракт: авиация Турции атаковала курдских боевиков на севере Ирака

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 03:56
Ответ на теракт: авиация Турции атаковала курдских боевиков на севере Ирака
воздушная атака, иллюстративное фото yenisafak

Турция вечером 1 октября провела военную воздушную операцию на севере Ирака, чтобы нанести удар по курдским боевикам в ответ на теракт в Анкаре.

Источник: Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х, Укринформ

Дословно Минобороны Турции: "Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Союзом общин Курдистана (KCK). Всего было уничтожено 20 целей".

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Детали: Турция объяснила, что сделала это в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу.

"Ради выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста", - отметило министерство.

В ведомстве заверили, что Турция приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей, а также окружающей среды.

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Что предшествовало: Власти Турции сообщили в воскресенье о попытке теракта в центре Анкары возле здания МВД.

За воскресный теракт в Анкаре, в результате которого двое нападавших погибли, ответственность взяла на себя курдская военизированная группировка.

Темы: ТурциятерроризмИрактеракт
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