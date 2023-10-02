Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ответ на теракт: авиация Турции атаковала курдских боевиков на севере Ирака

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 03:56
Ответ на теракт: авиация Турции атаковала курдских боевиков на севере Ирака
воздушная атака, иллюстративное фото yenisafak

Турция вечером 1 октября провела военную воздушную операцию на севере Ирака, чтобы нанести удар по курдским боевикам в ответ на теракт в Анкаре.

Источник: Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х, Укринформ

Дословно Минобороны Турции: "Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Союзом общин Курдистана (KCK). Всего было уничтожено 20 целей".

Реклама:

Детали: Турция объяснила, что сделала это в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу.

"Ради выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста", - отметило министерство.

В ведомстве заверили, что Турция приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей, а также окружающей среды.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Власти Турции сообщили в воскресенье о попытке теракта в центре Анкары возле здания МВД.

За воскресный теракт в Анкаре, в результате которого двое нападавших погибли, ответственность взяла на себя курдская военизированная группировка.

Темы: ТурциятерроризмИрактеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию"

Израиль ударил по палестинцам во время эвакуации из Сектора Газа – The Washington Post

Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico

Все новости...
Турция
Ответственность за теракт в Анкаре взяли на себя курдские боевики
В центре Анкары была попытка теракта
Турция в октябре может одобрить вступление Швеции в НАТО – Reuters
Последние новости
22:14
Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала
21:51
Правящая партия Грузии не поддержала в ПАСЕ резолюцию о признании России диктатурой
21:20
Армия Израиля заявляет, что ХАМАС блокирует выезд населения Сектора Газа на юг
21:10
Глава МИД Британии: самая большая угроза для палестинцев – это ХАМАС
20:47
Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов
20:32
В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя на мемориале жертвам Смоленской катастрофы
20:16
Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно
19:51
Омбудсмен прибыл в Египет, чтобы организовать эвакуацию украинцев из Сектора Газы
19:40
В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль
19:16
ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы
Все новости...
Реклама: