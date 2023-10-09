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Польша передала военным базу отдыха, которую "отвоевала" у посольства РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 14:17
Польша передала военным базу отдыха, которую отвоевала у посольства РФ
База отдыха в Скубянке, фото Минобороны Польши

Власти Польши решили передать Силам территориальной обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу польского Министерства обороны

Детали: В церемонии передачи объектов военным принял участие глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

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Он отметил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Прямая речь Блащака: "Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом".

Предыстория: 

  • Посольство России с 1980-х годов арендовало базу отдыха в районе Скубянки на Зегжинском водохранилище под Варшавой. 
  • В 2010 году договор аренды был в очередной раз продлен. 
  • В середине апреля 2022 года Варшава в одностороннем порядке расторгла договор аренды из-за войны России в Украине, о чем сообщил директор гослесничества Юзеф Кубица.

Темы: ПольшаРосcиявойна
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