Польша передала военным базу отдыха, которую "отвоевала" у посольства РФ

Власти Польши решили передать Силам территориальной обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу польского Министерства обороны

Детали: В церемонии передачи объектов военным принял участие глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Реклама:

Он отметил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Прямая речь Блащака: "Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом".

Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego

-

Minister @mblaszczak: Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR ВИДЕО ДНЯ October 9, 2023

Предыстория: