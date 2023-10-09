Враг обстрелял Херсон и окрестности: ранены охранник библиотеки и пенсионерка
Понедельник, 9 октября 2023, 14:56
Российские военные утром попали вблизи библиотеки в Херсоне, в результате чего получил ранения охранник заведения, еще один человек ранен в результате обстрела пригородного поселка днем.
Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры
Детали: Около 10:30 враг попал вблизи одной из местных библиотек. Ранения получил 55-летний охранник заведения.
Реклама:
Кроме того, в 13:10 враг из артиллерии обстрелял пригородный поселок. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 63 лет.