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Враг обстрелял Херсон и окрестности: ранены охранник библиотеки и пенсионерка

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 октября 2023, 14:56
Враг обстрелял Херсон и окрестности: ранены охранник библиотеки и пенсионерка
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Российские военные утром попали вблизи библиотеки в Херсоне, в результате чего получил ранения охранник заведения, еще один человек ранен в результате обстрела пригородного поселка днем.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 

Детали: Около 10:30 враг попал вблизи одной из местных библиотек. Ранения получил 55-летний охранник заведения.

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Кроме того, в 13:10 враг из артиллерии обстрелял пригородный поселок. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 63 лет.

Темы: Херсонобстрелвоенные преступления
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