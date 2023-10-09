Небензя заявил, что в Грозе, где погибли 52 гражданских, хоронили "высокопоставленного националиста"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании в понедельник заявил, что в селе Гроза на Харьковщине, где из-за российского удара погибли 52 человека, были похороны "высокопоставленного украинского националиста".

Источник: Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, которое Украина инициировала из-за российского удара по селу Гроза; трансляция "Суспильного"

Детали: В своем выступлении российский постпред "отметил", что трагедия в поселке Гроза произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в поддержке Украины на саммите ЕС в Испании.

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Также "оправдывает" удар тем, что на поминках в кафе в селе Гроза 5 октября, где, по последним данным, погибли 52 человека, были "украинские нацисты".

Прямая речь: "Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Там было много приспешников нацистов. Именно поэтому на снимках, опубликованных после удара, есть мужчины призывного возраста".

Мы это слышали уже не раз, когда киевский режим обвинял нас в ударах по магазинам, гостиницам и так далее. А потом появлялось много некрологов, в том числе с иностранными фамилиями. Возможно, так же будет с Грозой".

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Предыстория:

5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.

По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим военным, который демобилизовался, – он погиб вместе с женой.

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.

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