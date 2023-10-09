Пентагон выступил за военную помощь Израилю и Украине

В Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министерку по вопросам армии Кристин Вормут; Reuters

Детали: Заявление Кристин Уормут прозвучало во время, когда работа Палаты представителей США все еще остается парализованной после отставки спикера Кевина Маккарти – новые законы не будут приниматься, пока члены Конгресса не изберут нового спикера.

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Уормут отметила, что США еще изучают запрос Израиля о помощи.

"Что очень важно, особенно в вопросе боеприпасов и нашей способности потенциально поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев – это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы увеличить наши способности, нарастить производство и оплатить сами боеприпасы… Нам нужна дополнительная поддержка от Конгресса. И я надеюсь, что мы скоро увидим ее", – отметила Уормут.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю после масштабного нападения палестинской террористической группировки ХАМАС.

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Пентагон также объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью.