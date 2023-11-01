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Минобороны РФ заявило о перехвате украинских БпЛА над Курской областью

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 00:30
Минобороны РФ заявило о перехвате украинских БпЛА над Курской областью
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило, что их ПВО 31 октября перехватила украинские беспилотники над территорией Курской области.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "31 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области".

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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