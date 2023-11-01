Минобороны РФ заявило о перехвате украинских БпЛА над Курской областью
Среда, 1 ноября 2023, 00:30
Минобороны России заявило, что их ПВО 31 октября перехватила украинские беспилотники над территорией Курской области.
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "31 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области".