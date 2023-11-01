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События в Дагестане показывают потерю авторитарного контроля в регионах РФ – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 03:56
События в Дагестане показывают потерю авторитарного контроля в регионах РФ – ISW
Аэропорт Дагестана, фото riadagestan

Учитывая события в Дагестане и реакции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова свидетельствует о том, что российских чиновников, скорее всего, беспокоит ослабление контроля на периферии России.

Источник: Института изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики отмечают, что реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские заворушки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российские чиновники могут быть все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.

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Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинения президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал такую ситуацию с целью дестабилизации России.

Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в лоб".

Эксперты указывают на то, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, обеспокоен сохранением непоколебимой поддержки Путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая жестоким ответом на потенциальные будущие беспорядки.

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Ключевые выводы ISW за 31 октября:

  • Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российских чиновников все больше беспокоит ослабление авторитарного контроля в регионах Российской Федерации.
  • Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 31 октября.
  • Российские войска 31 октября нанесли ряд ракетных ударов и ударов с беспилотников по территории Украины.
  • Российские власти задержали двух подозреваемых в убийстве украинской семьи в оккупированной Донецкой области.
  • Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кремянка, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед вблизи Авдеевки.
  • Бывшие бойцы "группы Вагнера" продолжают передислоцироваться в Украину в составе других российских формирований.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по искоренению украинского языка и культуры в оккупированной Украине.

Темы: РосcияЧечняКадыровмитинги
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