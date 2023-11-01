Военные показали, как ударом HIMARS уничтожили беспилотник вместе с оккупантами

Скрин из видео в фейсбуке ОК "Запад"

Украинские защитники показали, как ударом с реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожили российский беспилотник ZALA и экипаж оккупантов.

Источник: ОК "Запад" в соцсетях

Дословно: "Этот дрон (ZALA - ред.) используется для наведения Ланцетов (барражирующих боеприпасов - ред.) и разведки".

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Наши воины нашли место приземления БПЛА и точным ударом уничтожили экипаж и саму установку".