Военные показали, как ударом HIMARS уничтожили беспилотник вместе с оккупантами
Среда, 1 ноября 2023, 14:00
Украинские защитники показали, как ударом с реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожили российский беспилотник ZALA и экипаж оккупантов.
Источник: ОК "Запад" в соцсетях
Дословно: "Этот дрон (ZALA - ред.) используется для наведения Ланцетов (барражирующих боеприпасов - ред.) и разведки".
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Наши воины нашли место приземления БПЛА и точным ударом уничтожили экипаж и саму установку".