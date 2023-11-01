Российского пропагандиста выдворили из Болгарии и запретили въезд в ЕС

Болгария выдворила со своей территории с запретом въезда в Евросоюз корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg

Дословно Государственное агентство по нацбезопасности Болгарии (ДАНС): "Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения и запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС".

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Детали: 29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался появляться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.

В ДАНС отметили, что эти действия направлены на защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

Напомним: "Российская газета" является официальным изданием российского правительства и местом публикации решений и распоряжений, после чего они вступают в силу.

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