Суд продлил арест Шуфричу еще на 2 месяца
Пятница, 10 ноября 2023, 14:07
Печерский суд Киева продлил нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.
Источник: судья Олег Белоцерковец на заседании 10 ноября
Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно".
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Детали: Белоцерковец сообщил, что решение может быть обжаловано в апелляции.
Предыстория:
- 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Шуфрича подозревают в государственной измене.
- Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
- Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.
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