Суд продлил арест Шуфричу еще на 2 месяца

Печерский суд Киева продлил нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Источник: судья Олег Белоцерковец на заседании 10 ноября

Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно".

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Детали: Белоцерковец сообщил, что решение может быть обжаловано в апелляции.

Предыстория:

15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Шуфрича подозревают в государственной измене.

Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.