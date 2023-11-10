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Суд продлил арест Шуфричу еще на 2 месяца

Ирина БалачукПятница, 10 ноября 2023, 14:07
Суд продлил арест Шуфричу еще на 2 месяца
Фото Общественного

Печерский суд Киева продлил нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Источник: судья Олег Белоцерковец на заседании 10 ноября

Прямая речь судьи: "Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича до 15.12.23 включительно".

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Детали: Белоцерковец сообщил, что решение может быть обжаловано в апелляции.

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Темы: ШуфричсудСИЗО
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