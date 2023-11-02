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Пограничники сожгли российский "Василек"

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 ноября 2023, 13:15
Пограничники сожгли российский Василек
иллюстративное фото из открытых источников

На Купянском направлении воины "Стального кордона" обнаружили и уничтожили дроном-камикадзе вражеский миномет "Василек" на базе грузовика.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На Купянском направлении бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" обнаружили и уничтожили дроном-камикадзе автоматический миномет 2Б9 "Василек" на базе автомобиля "Урал".

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Отмечается, что вражеский минометный расчет как раз разворачивался для ведения огня по украинским позициям, однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком.

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Темы: Пограничная службавойнаГвардия наступления
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