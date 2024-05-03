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Разведка США: У Путина "параноидальный страх", что Запад ограничит власть РФ

Евгений КизиловПятница, 3 мая 2024, 09:59
Разведка США: У Путина параноидальный страх, что Запад ограничит власть РФ
Владимир Путин. фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин испытывает "параноидальный страх" из-за якобы намерения Запада ограничить власть РФ в мире, и это привело его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию.

Источник: директор Национальной разведки США Эврил Хейнс во время слушаний в Конгрессе США 2 мая, пишет "Голос Америки"

Прямая речь: "Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет эту мысль до западной и внутренней аудитории...

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Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России".

Детали: По мнению Хейнс, это уже "определенная паранойя".

В то же время чиновница считает, что на самом деле действия НАТО направлены на заверение России в обратном, впрочем, решение Путина ускорили события, которых он пытался избежать, в частности расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

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По словам Гейнс, глава Кремля увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю, и сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Напомним: Также директор Национальной разведки США Аврил Хейнс прогнозирует, что Россия будет прибегать к более агрессивной тактике в войне против Украины.

Темы: СШАразведкаПутинвойна
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