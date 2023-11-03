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Зеленский о ночной атаке россиян: Укрепляем ПВО, дадим мощный ответ

Станислав ПогориловПятница, 3 ноября 2023, 10:13
Зеленский о ночной атаке россиян: Укрепляем ПВО, дадим мощный ответ
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский после ночной массированной атаки россияне по Украине пообещал, что Силы обороны дадут мощный ответ и отметил продолжение работы по укреплению ПВО и усилении мобильных огневых групп.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!"

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Детали: Зеленский поблагодарил авиацию, зенитчиков и мобильные огневые группы за каждое сбитие запущенных по Украине "Шахедов".

"Защитники неба работали результативно на территории десяти областей - Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно - без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков... Львовщина, Франковщина", - подчеркнул президент.

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Что предшествовало: Ночью 3 ноября российские захватчики запустили по Украине 38 "Шахедов" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 ночью 3 ноября, 24 дрона и ракету Воздушным силам удалось сбить.

Темы: ЗеленскийШахедвойнаУкраина
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