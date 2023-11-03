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Зеленський про нічну атаку росіян: Зміцнюємо ППО, дамо потужну відповідь

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 листопада 2023, 10:13
Зеленський про нічну атаку росіян: Зміцнюємо ППО, дамо потужну відповідь
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський після нічної масованої атаки росіяни по Україні пообіцяв, що Сили оборони дадуть потужну відповідь та наголосив на продовженні роботи по зміцненню ППО і посиленні мобільних вогневих груп.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!"

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Деталі: Зеленський подякував авіації, зенітникам та мобільним вогневим групам за кожне збиття запущених по Україні "Шахедів".

"Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина", - наголосив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Вночі 3 листопада російські загарбники запустили по Україні 38 "Шахедів" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 уночі 3 листопада, 24 дрони і ракету Повітряним силам вдалося збити.

Теми: ЗеленськийШахедвійнаУкраїна
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