Кулеба запевнив, що Україна не веде таємних переговорів з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних переговорів "за закритими дверима" з Росією.

Джерело: Укрінформ із посилання на заяву Кулеби в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF у п’ятницю

Деталі: На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима", Кулеба відповів: "ні". Він зауважив, що основою "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

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Пряма мова: "Якщо перекладати з дипломатичної (мови - ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори".

Більше деталей: Крім того, коментуючи ситуацію з ракетами Taurus, які Україна просить у Німеччини передати ще з весни, Кулеба заявив, що "питання відкрите, але Німеччина потребує часу". За його словами, цей аргумент партнери наводять як публічно, так і в конфіденційних розмовах з українськими колегами.

Очільник МЗС наголосив, що Україна сформувала довірливі відносини з партнерами, отже, їм не варто турбуватися, що надана зброя буде використана не так, як вони просять.

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