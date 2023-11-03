Кулеба запевнив, що Україна не веде таємних переговорів з Росією
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних переговорів "за закритими дверима" з Росією.
Джерело: Укрінформ із посилання на заяву Кулеби в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF у п’ятницю
Деталі: На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима", Кулеба відповів: "ні". Він зауважив, що основою "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.
Пряма мова: "Якщо перекладати з дипломатичної (мови - ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори".
Більше деталей: Крім того, коментуючи ситуацію з ракетами Taurus, які Україна просить у Німеччини передати ще з весни, Кулеба заявив, що "питання відкрите, але Німеччина потребує часу". За його словами, цей аргумент партнери наводять як публічно, так і в конфіденційних розмовах з українськими колегами.
Очільник МЗС наголосив, що Україна сформувала довірливі відносини з партнерами, отже, їм не варто турбуватися, що надана зброя буде використана не так, як вони просять.
Що передувало:
- Наприкінці жовтня The Washington Post повідомило, що Україна та Росія продовжують тримати канали зв’язку під час військової агресії РФ для вирішення ключових гуманітарних питань, які стосуються обміну військовополоненими, тілами загиблих, зернового коридору та повернення українських дітей з Росії.
- Зокрема, низка західних ЗМІ повідомили, що Росія погодилась повернути до України перших чотирьох депортованих українських дітей в рамках процедури за посередництва Катару, яку узгодили після "місяців таємних переговорів" з Москвою та Києвом.