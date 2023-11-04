Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Еврокомиссии объяснила конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 4 ноября 2023, 16:48
Глава Еврокомиссии объяснила конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину
фото: getty

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о своих разговорах с сенаторами и конгрессменами США о важности продолжения поддержки Украины.

Источник: фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, "Европейская правда"

Детали: "Когда у нас были разговоры во время саммита в США, мы доложили о нашей помощи и говорили о 50 млрд евро, которые предложили Евросовету, и по которым надеемся достичь согласия до конца года", – отметила фон дер Ляйен.

Реклама:

По ее словам, это был обмен мнениями, поскольку с первого дня ЕС и США координируют свою работу.

"У меня также была возможность поговорить с сенаторами и конгрессменами Соединенных Штатов, где мы объяснили им, что мы делаем, и почему мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы Украина имела финансовую стабильность и прогнозируемость бюджета", – резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним: Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя объявление военной помощи для Украины в пятницу, заявила, что США будут выделять меньшие пакеты такой помощи из-за отсутствия решения Конгресса о дополнительном финансировании.

ВИДЕО ДНЯ

Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.

Темы: ЕврокомиссияСШАпомощь УкраинеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Еврокомиссия
Зеленский и фон дер Ляйен поблагодарили украинских железнодорожников
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и встретилась с Зеленским
Топ-чиновница ЕС: Надо вернуть доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: