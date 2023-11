США отправили атомную подводную лодку на Ближний Восток

5 ноября американская атомная подводная лодка прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США.

Источник: U.S. Central Command в X (Twitter)

Детали: Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

Реклама:

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp