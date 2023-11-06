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США отправили атомную подводную лодку на Ближний Восток

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 01:54
США отправили атомную подводную лодку на Ближний Восток
Подводная лодка класса "Огайо", фото military.com

5 ноября американская атомная подводная лодка прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США.

Источник: U.S. Central Command в X (Twitter)

Детали: Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

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Дословно: "5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США".

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Предыстория:

  • Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.
  • В состав первой авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.
  • В пятницу министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где встретился со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
  • 15 октября Пентагон решил отправить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля.

Темы: США
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