США отправили атомную подводную лодку на Ближний Восток
Понедельник, 6 ноября 2023, 01:54
5 ноября американская атомная подводная лодка прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США.
Источник: U.S. Central Command в X (Twitter)
Детали: Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.
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On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023
Дословно: "5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США".
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Предыстория:
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