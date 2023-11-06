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Глава ЦРУ отправился в турне по Ближнему Востоку: будет вести переговоры по заложникам – NYT

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 03:24
Глава ЦРУ отправился в турне по Ближнему Востоку: будет вести переговоры по заложникам – NYT
Уильям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в воскресенье прибыл в Израиль. В турне по странам Ближнего Востока он будет вести переговоры по заложникам.

Источник: The New York Times

Детали: Он встретится с лидерами страны и должностными лицами из разведки. 

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США также стремятся расширить обмен разведданными с Израилем: предоставлять информацию о местонахождении заложников или следующие атаки ХАМАС. 

Официальный представитель США, проинформированный о поездке Бернса, сказал, что он планирует усилить американские обязательства по сотрудничеству разведки с партнерами в регионе.

Это первая остановка Бернса в его турне по странам Ближнего Востока.

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Он будет обсуждать ситуацию в Секторе Газа, вести переговоры по заложникам и предотвращать распространение войны с ХАМАСом в более широком контексте, сказал американский чиновник.

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Темы: Ближний ВостокСША
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