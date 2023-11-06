Глава ЦРУ отправился в турне по Ближнему Востоку: будет вести переговоры по заложникам – NYT
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в воскресенье прибыл в Израиль. В турне по странам Ближнего Востока он будет вести переговоры по заложникам.
Источник: The New York Times
Детали: Он встретится с лидерами страны и должностными лицами из разведки.
США также стремятся расширить обмен разведданными с Израилем: предоставлять информацию о местонахождении заложников или следующие атаки ХАМАС.
Официальный представитель США, проинформированный о поездке Бернса, сказал, что он планирует усилить американские обязательства по сотрудничеству разведки с партнерами в регионе.
Это первая остановка Бернса в его турне по странам Ближнего Востока.
Он будет обсуждать ситуацию в Секторе Газа, вести переговоры по заложникам и предотвращать распространение войны с ХАМАСом в более широком контексте, сказал американский чиновник.
Предыстория:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен в эти выходные посетил Израиль, Иорданию, Западный берег реки Иордан и Кипр.
- В воскресенье Блинкен совершил необъявленный визит в Ирак.
- Из Ирака он поехал в Турцию.