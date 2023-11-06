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В Черкасской области 17-летний водитель сбил двух детей: 9-летний мальчик скончался на месте

Алена МазуренкоПонедельник, 6 ноября 2023, 11:02
В Черкасской области 17-летний водитель сбил двух детей: 9-летний мальчик скончался на месте
фото: полиция Черкасской области

В Шполе Черкасской области 17-летний водитель наехал на двух детей, мальчик погиб на месте, а его сестру госпитализировали.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "Дети ехали на велосипеде, 17-летний водитель авто совершил на них наезд. 9-летний мальчик скончался на месте ДТП, его сестренку госпитализировали".

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Детали: ДТП произошло 5 ноября около 12:00 часов в городе Шпола Звенигородского района.

Предварительно правоохранители установили, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по улице Лозоватской, совершил наезд на двух детей, 9 и 11 лет, которые ехали на велосипедах.

 

В результате аварии, мальчик скончался на месте еще до приезда медиков и полиции. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

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Несовершеннолетние, водитель и двое пассажиров, не пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Водителя задержали. Продолжается досудебное расследование.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.

 
 

Темы: ДТПЧеркасская область
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